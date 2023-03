„Meil on vedanud, et saame igal õhtul etendusi mängida ja teatripäeval isegi preemiaid jagada.“

Rahvusvahelisel teatripäeval 27. märtsil kuulutatakse Narva Vabal Laval välja Eesti teatri auhindade laureaadid. Kahe nomineeritu arvates on meil küll ühest küljest keeruline aeg, aga igal õhtul eesriie siiski kerkib ning elu on nii hea, et võib auhindugi jagada.

„Lavastuses „Melanhoolia“ ütleb peategelane lõpus oma õele, et me elame viimaseid minuteid, aga teeme näo, et kõik on hästi. See mõnes mõttes kirjeldab praegust õhkkonda maailmas ja üldist allakäiku. Lihtsalt hea näo tegemine ei aita meid väga,“ leiab näitleja Katariina Tamm.