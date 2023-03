Betoonitöödega peab ootama püsivate soojakraadideni

Kevadel saab alguse uus ehitushooaeg ja pikema päevaga kaasneb ka tellimuste kasv. Kevadel hakkavad tellima need, kes on seni saanud ehitust edasi lükata. Talvel on betoonitööd kallimad – betooni valmistamisel peab kasutama lisaenergiat, et soojendada vett ning materjale. Ehitajal omakorda tuleb paigalduse käigus valatud konstruktsioone külmakahjustuste tekkimise eest katmise ja kütmisega kaitsta. Nii et võimalusel oodatakse soojemat aega, mil riske vähem ja seda peavad silmas just väiksemate objektide ehitajad. Suurtel projektidel on oma ajakava ja seal tuleb tähtaegadest kinni hoida iga ilmaga.