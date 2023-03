Algaja tikkija apsakad

Esimene reegel, mida tuleb meeles pidada: ärge kunagi tikkige pimedas. See koormab silmi ning ka tulemus ei jää ilus. Kõige parem on tikkida päevavalguses akna all. Kuid kahjuks sellist luksust ei ole just sageli. Seega, kui teil on unistus võimalikult palju aega tikkides veeta, hankige endale korralik valgusti, mille kuplit on võimalik ka liigutada. Pelgalt laelambist siinkohal ei piisa, parim valgusallikas on ikkagi laua- või põrandalamp.