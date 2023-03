Soovid kodu soetada? Spetsialist selgitab, millistel tingimustel annavad pangad täna laenu

Kasvavate intresside taustal on paljud inimesed pannud pausile oma kodu soetamise mõtte. Seda kinnitavad nii pankade numbrid kui ka üleüldine murelik toon majanduses toimuva üle. Hea uudis on see, et majandus on alati olnud tsükliline ning igale langusele järgneb tõus. Kuigi paljud ootavad paremaid aegu, pole ka praegu kodude ostmine täies mahus seiskunud.