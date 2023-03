Kliimaraport: päästvad tehnoloogiad on olemas, vaja on kordades suuremaid investeeringuid

„Interlaken oli selleks sümboolne koht, kuna just siin mägede vahel on selgelt näha kliimamuutuste poolt põhjustatud liustike taandumist,“ märkis seal eksperdina osalenud Annela Anger-Kraavi.

Sünteesiraport koondab endas olulisema info perioodil 2015 − 2022 ilmunud eri- ja põhiraportitest, mis omakorda on koostatud vahepeal ilmunud usaldusväärsete teadustööde põhjal. Aruanne toob välja tihedad seosed kliimamuutuste leevendamise, nendega kohanemise, ökosüsteemide tervise, inimeste heaolu ja kestliku arengu vahel.

„See oli kõige väsitavam ja pingelisem raporti vastuvõtmine, mida mina mäletan. Kuuenda hindamistsükli raportite informatsiooni sünteesimine ühtseks raportiks on keeruline ja toob esile just kõige valusamad teemad ja tumedamad faktid, mis paljudele ei pruugi meeldida,“ ütles Anger-Kraavi. „Nii toimusid läbirääkimised selle üle, mis sellest informatsioonist on oluline poliitikutele ja mis mitte. Sellest, mis oluline, sai poliitikutele mõeldud 36-leheküljeline kokkuvõte. Igalt poolt raportist vaatab vastu vajadus koos tegutseda nii, et mitte kedagi ei jäetaks maha“

Kompleksne ja üksmeelne tegutsemine

Täna toimunud pressikonverentsil rõhutati, et kliimamuutused ohustavad nii loodust kui inimesi ning mitmesugused sellega seotud ebameeldivused on paratamatult osa meie tulevikust. Värsked raportid näitavad, et tehnoloogiad ja teadmine paljude probleemide lahendamiseks on tegelikult olemas ja viimane aeg on need suurel skaalal ning laialdaselt ellu rakendada.

Varasemast enam rõhutatakse kohese üksmeelse tegutsemise vajadust.

Kindlasti on kohe vaja tegeleda kasvuhoonegaaside vähendamisega, vastasel korral on võimatu piirata soojenemist 1,5 või isegi 2 kraadini. CO 2 emissioone on vaja vähendada veel sel kümnendil vähemalt 50% kui tahame piirata ülemaailmse kliimasüsteemi soojenemist 1,5 kraadini.