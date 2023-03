Harry Kõrvits: geniaalsus on see, kui oskad tuhandest ühe vilja noppida ja käiku lasta

JUUBEL Harry Kõrvits on alates üleeilsest 70aastane. Kui olen diktofoni meie jutu salvestusega juba kinni klõpsanud, küsib ta: „Kas sina saad aru inimestest, kes ärkavad hommikul üles lihtsalt selleks, et kellelegi ära panna? Need on sellised...“