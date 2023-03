Eesti tarbijal oleks aeg vahetada banaanid kodumaiste õunte vastu

„Euroopas toitu jätkub, pigem on küsimus selles, kas see tarneahel on jätkusuutlik või mitte,“ andis Pollis peetud aiandusfoorumil olukorrast ülevaate maaeluministeeriumi asekantsler Madis Pärtel. Ta tõi esile, et toidu transportimine sinna, kus seda napib, on tõusmas hoopis suuremaks probleemiks kui toidu olemasolu.