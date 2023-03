Tomatiekspert soovitab: kevadel kasvata seemnest ise tomatitaim ja sügisel külva kasvuhoonesse kaera!

Igaüks, kes on söönud omakasvatatud tomatit, on veendunud, et see maitseb võrratult paremini kui anonüümne poetomat,“ selgitab Ingrid Bender oma uues kogumikus „Tomatid oma aiast“, kuidas lihtsaid võtteid kasutades saada maitsvat saaki kasvuhoonest, peenralt, aknalaualt või amplist.