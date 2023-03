Piima hind hakkab langema

Lihatoodetest on aastaga kõige enam kallinenud hakkliha (42,2%) ja eestimaine broiler (39,4%). Jahutatud forell on kallinenud 45,6% ning jahutatud lõhe 35,1%. Piimatoodetest on aastavõrdluses kõige enam kallinenud hapukoor (55,5%) ja kilepakis piim (45%). Köögiviljadest on enim kallinenud lahtine porgand 38% ja Eesti pikk kurk 33,8%. Märkimisväärselt on tõusnud suhkru (109%) ja nisujahu (63,9%) hind. Saia ja leiva hind on kauplustes tõusnud vastavalt 51% ja 32,9%. Eesti muna hind tõusis aastatagusega võrreldes 47,2%.