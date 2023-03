TalTechis õppinud Ukraina linnapea: nüüd jääb oodata vaid tulnukaid!

Ternopili oblastis asuv Kopõtšõntsi on üsna väike linnake, koos ümbritsevate küladega elas selles omavalitsuses veidi üle 13 000 inimese. Sõja-aastaga on küll lahkutud, kuid ka tuldud ning rahvaarv on kasvanud üle 15 000. Ukraina nooruselt teine meer on aga tuntum kui suurte linnade juhid.