Ukraina muhedam pool: Lvivis tegutseb ülipopulaarne kass-linnapea

Peagi oli ta otsaga linnapea Andri Sadovõi kabinetis väljas ning mingil moel läks nii, et seal ta sessaadik enamuse oma ajast veedabki.

Levtšuk sai kiiresti kass-linnapea tiitli ja ta on aktiivne sotsiaalmeedias osaleja. Kassil on Instagrami ja Tiktoki kontod, kus ta tuhandeid vaatamisi kogub. Videod tõestavad, et kass-linnapea ei laiskle, vaid võtab koosolekutest agaralt osa ning püüab osavalt kõigi tähelepanu.