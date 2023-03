Uus võimuliit teeb lõpu maakondlikule tasuta ühistranspordile

Loodava koalitsiooni esindajad on naerusuised – seni on ühisosa suur.

Kaks nädalalt väldanud läbirääkimised Reformierakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) ja Eesti 200 vahel on jõudnud energeetika, tervishoiu ja transpordi teemadeni. Üksmeelselt on juba kokku lepitud, et tasuta ühistransport senisel kujul kaob.