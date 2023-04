Põllumajandusuuringute Keskuse mullaseire andmetel on ligi veerand Eesti põllumajandusmaast kaltsiumivaene. Seda viga parandab ainult lupjamine . Lupjamise eesmärk on saavutada muldades sobiv kaltsiumi ja magneesiumi tase.

Happelisi muldi on enim Lõuna- ja Kagu-Eestis (Valgamaa, Põlvamaa, Viljandimaa, Võrumaa), sest seal on aluspõhjaks karbonaadivaene liivakivi. Happeliste muldade osatähtsus on suur ka Hiiumaal.