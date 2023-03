GRAAFIKUD | Puidusektor on olnud majanduse päästerõngas. Kauaks?

Ta lisas, et eriti suur roll on metsa- ja puidusektoril just maapiirkondade tööhõives – 16% Lõuna-Eesti töökohtadest on kas otse või kaudselt seotud metsa- ja puidutööstusega. Välja märkis, et Eestis jääb suur osa kasumist metsaomaniku kätte, Skandinaavias aga saab selle pigem tööstus.