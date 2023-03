Laadalt ostetud õunamahl lendas õhku ja muutis terve toa elamiskõlbmatuks

„Kõige rohkem pahandust tekitab Eesti kodudes jätkuvalt vesi, samas kõige suuremate ja raskemate kahjudega on enamasti tuleõnnetused,“ lisas ERGO kindlustuse kodu- ja reisikindlustuse tootejuht Annika Mällo. „Õnnetuse juhtudes avastatakse end sageli olukorrast, kus enda võimetest jääb väheks, ning kiireks reageerimiseks läheb vaja spetsialisti abi.“

Koju jõudes oli õunamahla purk keset kööki sellise hooga plahvatanud, et kõik kohad olid kilde ja õunamahla täis.

Salumaale meenub aga mureliku laadalise kõne, kelle värskelt ostetud õunamahl muutis ruumi kiirelt elamiskõlbmatuks. „Koju jõudes oli õunamahla purk keset kööki sellise hooga plahvatanud, et kõik kohad olid kilde ja õunamahla täis. Plahvatuse hetkel kedagi õnneks samas toas ei viibinud, kuid toa koristamiseks läks ikka omajagu aega,“ lisas ta.

Lisaks eeltoodud näidetele pöördutakse koduabisse, et küsida abi tuleõnnetuste või varguste ja vandaalitsemiste tagajärjel tekkinud kahjude kiireks likvideerimiseks. „Selliseid kõnesid on aga oluliselt vähem, sest esmajoones suheldakse neil puhkudel siiski politsei või päästeametiga. Seevastu on tule ja varguste tõttu tekkinud kahjud enamasti rängemad kui veekahjude puhul,“ nentis Mällo.