Menopausi saabudes tuleb üle vaadata oma elustiil, kuid vaeguste korral saab abi ka apteegist

Perimenopaus on periood, mis algab esimeste sümptomite tekkimisega ning kestab kuni menopausini. See periood võib olenevalt inimesest kesta paar aastat, aga ka isegi 10–15 aastat. Perimenopausis võivad naised kuude või lausa aastate kaupa aeg-ajalt kogeda erinevaid sümptomeid, mis tekivad selle tõttu, et munasarjade funktsioon langeb järk-järgult ja munasarjades väheneb suguhormoonide tootmine. Östrogeeni taseme langus mõjutab naisi enim, kuid ka teistel hormoonidel on oma roll.

Menopausi algus sõltub nii geneetikast kui elustiilist. Selle algust mõjutavad ka ülekaal, stress ja suitsetamine – suitsetajatel algab menopaus kuni kaks aastat varem. Rasestumisvastaste vahendite kasutamine või sünnituste arv aga menopausi algust ei mõjuta.

Igal naisel kulgeb erinevalt

Menopausi sümptomid võivad vägagi varieeruda. Osa naisi tajub neid vähem, teistele vallandab hormoonide produktsiooni langus palju mitmesuguseid sümptomeid. Tavalisemate kaebustena esinevad kuumahood, suurem higistamine, väsimus, peavalud, meeleolumuutused ja kaalutõus.

Kuumahood kestavad sageli aasta või kaks pärast menopausi. Kümnel protsendil naistest jätkuvad need veel aastaid pärast sedagi. On leitud, et hoogude teke on seotud suurenenud kehakaalu, suitsetamise ja stressiga.

Teisteks levinud sümptomiteks on väsimus, keskendumisraskused, peavalud, mälu halvenemine, unetus, nimme- ja lihasvalud, liigesevalu, südamekloppimine ning libiido ehk seksuaalsuse nõrgenemine.

Seetõttu tuleks sümptomite leevendamiseks esmalt üle vaadata oma elustiil. Loobuda tuleks suitsetamisest ja liigsest alkoholi tarvitamisest, toituda tervislikult ning liikuda regulaarselt.