NUNNUD PILDID | Sabatihane koob pesa kokku ämblikuvõrguga

Valget aega on nüüd enam kui pimedat ja vaatamata sellele, et mõnel pool Eestis on veel metsa all lund poolde säärde, on kevad välja meelitanud esimesed õitsevad sinililled, ajanud liikvele karusid ning pugenud põue sulelistelegi. Kui veel mõne nädala eest nägin mitmeid sabatihasesalku, siis nüüdseks on enamik neist lagunenud ja linnud oma teed läinud. Ikka selleks, et alustada ehitustöödega.