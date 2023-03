Legendaarne Lääneranna valla jalgpallitreener: nüüd lõhutakse siin kõik. Need lapsed ja koolid on ju nii erilised

„Minu trennides käivad kõigi nende maakoolide, mida sulgemine ähvardab, lapsed. Ma olen hinges kõigi nende koolide ja laste poolt. Kõigi koolide lapsed on oma nägu ja see ongi trump. Maal pidada ühte jalgpallimeeskonda, kes saab vastu linnaklubidele, siis peab olema oma filosoofia. Ja minu trump ongi see, et igast koolist tuleb omanäoline laps ja siis ma võtan nad kokku trenni ja loon erinevatest iseloomudest meeskonna.“