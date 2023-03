PÄÄSTELIIT UKRAINAS | Vene okupandid pommitavad meelega appi tõttavaid Ukraina päästjaid

Okupatsioonivägedele ei valmistanud mingeid süümepiinu teadmine, et tegu on tiheasustusega elamupiirkonnaga.

Harkivist pärit Ukraina noortekoondise võrkpallitreener Andrei Levtšenko oli parajasti Eestis Ukraina U22 vanuseklassi koondist EM-valiksarjaks ette valmistamas. „Rünnaku esimesest päevast peale otsustasime abikaasa ja sõpradega, et püüame Harkivi tuletõrjujaid ja päästjaid aidata. Miks? Sest Harkiv ja selle lähiümbrus on üks Ukraina enim kannatada saanud alasid, aga päästjad on olnud vaatamata ohtudele 24/7 ikkagi väljas. Kõik kulub seal palju kiiremini – varustus, tehnika, meeste energia,“ selgitas ta.