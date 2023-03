„Jäljed lumel“: Leida Laiuse elulõpu dokumentaal on ootamatult tänapäevane

Kõrva on jäänud, et mitmed Laiusest kõnelevad ajakirjanikud kasutavad tema loomingust kõneldes võrdlust „tegi ainult 8 mängufilmi ja näed, me ikkagi temast räägime“. See on mõtlemise piiratus. Andrei Tarkovski tegi Nõukogude Liidus ka 8 mängufilmi.