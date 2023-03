VIDEO | 50 km rindest. Ka lapsed tegutsevad

Summad ei ole suured, kuid laste kogutut hinnatakse kõrgelt ning nende vanemad ja teised täiskasvanud vaatavad hoolsalt, et kogutu kindlasti õigesse kohta läheks.

Lozova ajalehe „Uus elu“ peatoimetaja Irina Voronkina ütles, et ka tema poole on pöördutud, et nõu küsida, kuhu võiks kogutud summad edasi saata.