FOTOD | Eesti karuseep jõuab otse Bahmuti rindele

Kuna tooted lähevad kuumadesse kohtadesse, siis ei saa neid tavalisel moel pildistamas käia. Fotod on Maalehel lugejatega jagada vaid seetõttu, et need on tehtud vanamoodsa aparaadiga, mida kuidagi jälgida ei saa ning mis on asjade üleandmisel kaasas käinud.

Eesti jahimehed on praeguseks saatnud Ukraina võitlejatele tuhandeid konserve. Jahimeeste kõneisik Tõnis Korts jäi tagasihoidlikuks ning ütles, et loomulikult annavad jahimehed oma panuse.

Rudo Puks rääkis, et saun-pesumajad on rindel väga hinnatud ning kohalikud ettevõtjad on mõelnud välja süsteemid, kuidas neid kõige paremini ehitada ning seal vett soojendada.

„Siin on välja mõeldud ja disainitud viis, kuidas veokid kõige paremini ja kiiremini ümber ehitada, et võimalikult kompaktselt kogu kompleks püsti panna, tagada veevarustus ja küte. Ainuüksi üks ettevõte suudab toota 400 sellist ühikut kvartalis, aga selliseid tegijaid on siin veel,“ rääkis Puks, kes on Ukrainasse aidanud tuua mitmesugust tarvilikku abi.

Rinne on suur ja iga selline saun-pesumaja väga vajalik.

Põhjus, miks karuseebid saunadega kaasa lähevad, on nende vastupidavus. „Algul panime neid võitlejate pakkidesse, kuid need on kuluvad nii aeglaselt, et mõistlikum on saunaga kaasa saata,“ muigas Puks.