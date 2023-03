FOTO JA VIDEO | Tuhala Nõiakaev keeb sel aastal juba teist korda

Tuhala Nõiakaev on unikaalne karstiallikas, kuna veesurve tekib Tuhala maa-aluses jões ja tegemist ei ole arteesia kaevuga. Vett üle ääre hakkab seal ajama suurvee ajal, kui vee vooluhulk Tuhala jões on vähemalt 5000 liitrit sekundis ja Eesti pikima, Virulase karstikoopa kohal on veetase 2,35 m kõrgemal kui Nõiakaevu pealne plate.