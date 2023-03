VIDEO | Piisab ühest raketist, et hävitada täielikult suur kool ja lasteaed

Abilinnapea Oleksandr Žitkovi tütar oli sel maikuu päeval just autoga kultuurimaja eest möödumas, kui rakett hoonet tabas. Autol purunesid lööklaines kõik aknad, kuid naine ise jäi terveks. Ka kultuurimajas olnud töötajad pääsesid eluga. See on ka ainuke hea asi, mida juhtunu juures märgitakse, kõik muu on katastroofiliselt halvasti.