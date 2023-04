Eestis tehtud suutervise uuringud näitavad, et nii lastest kui täiskasvanutest ligi pooltel on hammastega probleeme ning hammaste eest ei hoolitseta piisavalt. „Arstidena näeme, et hambakliinikusse jõudmise põhjused peituvad tihti kehvas suuhügieenis. Samuti selles, et hambaarsti ei külastata ennetavalt, vaid ainult siis, kui on juba probleem,“ nentis City Clinics Tallinna hambaarst dr Eve Voog. Tema sõnul jõuavad paljud hambaarsti juurde liiga hilja. See aga tekitab vajaduse pikema ja keerulisema ravi järele, mis patsiendile on ka kurnavam ja kallim.