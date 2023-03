Anu Hellenurme: ligi veerand Eesti seakasvatusest on kriisiaastatega kadunud. See kahju on korvamatu

Eesti Tõusigade Aretusühistu (ETSAÜ) juhatuse esimees Anu Hellenurme tõdes, et mitmeaastane madalseis ja kahjumiga majandamine on toonud meie seakasvatusele korvamatut kahju konkureerides sisse toodava sealihaga, olles mõjutatud kõrgete söödahindade ja elektrienergiaga.

„Seakasvatus on vähenenud üle 20%. See tähendab, et juba sellel aastal väheneb nuumsigade müük Eestis 50-70 000 nuumiku võrra, järgmisel aastal on kuni 100 000 nuumikut vähem, nii et sealihaga omavarustatus ainult väheneb,“ selgitas Hellenurme Maalehele.

„Me kõik soovime loomadele parimaid heaolu ja pidamistingimusi. Terve loom on iga farmeri unistus, et tervislik toit jõuaks meie toidulauale,“ lisas Hellenurme, nentides samas, et paraku kolm järjestikust aastat suurt kahjumit takerdasid tootjatel tegemast ka suuremaid investeeringuid, et oma tootmistingimusi veelgi parendada.

Hinnatõus peatas seakasvatuse vabalanguse

Kas nüüdseks on seakasvatuse vabalangus peatatud? Sest viimasel ajal on kokkuostuhinnad olnud tõusuteel.

„Vabalangus on peatatud, aga tõusu veel ei ole,“ vastas Anu Hellenurme.

Kolm aastat suurt kahjumit on seakasvatajate motivatsiooni nii alla viinud, et need, kes on juba lõpetanud, enam ilmselt ei alusta. Anu Hellenurme

Ta tõi esile, et sealiha kokkustuhinnad on olnud piisavalt kõrged alles 5 nädalat – osadele farmidele on see toonud imeväikse kasumi või nulltaseme, aga suur osa on ikka veel kahjumis, kuna söödahinnad on liiga kõrged, vähemalt kuni sügisesel saabuva uue saagini.

„Kui sealiha kokkuostuhind jääb sama kõrgeks pikemaks ajaks, siis olukord vähemalt ei lähe enam halvemaks, pigem hakkab paranema, kuid keegi ei tea, kui kaua need hinnad püsivad,“ teatas ETSAÜ juhataja. Ta rõhutas, et kui seakasvatuse ettevõte nüüd enam kahjumit ei tooda, ei anna see veel alust hakata kohe investeerima, enamik hakkab sellest vanu võlgu tasuma. Nii et kas ja kui kiiresti tullakse kriisist välja, sõltub sellest, kui kaua liha hind kõrgel püsib.