Parim asendustalunik: äratus kell kolm öösel, pool neli juba lüpsma!

Aastaid Iirimaal töötanud Dzintra Koppel tegutseb nüüd asendustalunikuna üle Eesti ning on tänavune parim asendustalunik. „Enamasti on taludes lausa lust töötada, aga mõnes kohas on küll sellised töötingimused, et ahastus tuleb peale,“ kirjeldab ta oma tööd.