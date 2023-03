Maalehe uus krimisari – teos, mis on ajas jääv

On igati õige ja väärikas, et Maalehe uue krimiraamatute sarja avab fenomenaalne Agatha Christie, kelle tasemeni ehk müüginumbriteni pole jõudnud ükski kaasaegne kirjanik. Küll aga William Shakespeare – tema ja Christie loomingut on müüdud maailmas üle nelja miljardi eksemplari. Eespool on vaid Piibel, mille väidetavalt kirjutasid nelikümmend meest 1600 aasta jooksul.