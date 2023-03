Metsasektoris mõeldi jätkusuutlikkusele ammu enne teisi

PEFC Mis on mis PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification ehk metsasertifitseerimise skeemide tunnustamise programm) on globaalne valitsusväline organisatsioon, mis loodi 1999. aastal. Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu MTÜ (EMSN) loodi 20 aastat tagasi selleks, et ka Eestis oleks võimalik PEFC jätkusuutliku metsanduse märgist välja anda.

Maailmas on 330 miljonit hektarit PEFC-serditud metsa ja 25 000 tarneahela ettevõtet.

PEFC sertimise skeem toimib 55 riigis kõigis maailmajagudes, tarneahela sertifikaadid on kasutusel 78 riigis ettevõtetele, kes kasutavad serditud puitu ja müüvad sellest tooteid.

Pool Eesti metsadest on PEFC-serditud.

Eestis on 150 serditud ettevõtet.

PEFC sertifikaadi mõte on tagada jätkusuutlik metsandus, mis tähendab elujõulisust tänu liigi- ja struktuuriderikkusele, uue metsapõlve rajamist ja hooldamist tootlikkuse tagamiseks, ning potentsiaali täita praegu ja tulevikus ökoloogilisi, majanduslikke, kultuurilisi ja sotsiaalseid funktsioone, kahjustamata teisi ökosüsteeme.

Protsess algab metsaomanikust, kuid sertifitseerimine on suunatud ka neile, kes on tootmis- ja tarneahela järgmistel astmetel. Valga Puu juhatuse esimees Andres Olesk leiab, et sertifikaat annab tarbijale kindluse, et puu tuleb metsast, kus on säästvuskriteeriume arvestatud.

„Eesti metsaseadus on kangem kui ükskõik milline sertifikaat,“ kirjeldab ettevõtja olukorda. „Meil sertifikaadinõuete järgimine tavapärasest metsamajandamisest oluliselt ei erine, aga näiteks Soomes ei ole metsaseadust sellisel kujul üldse, ainus nõue on, et raiutud mets tuleb uuendada. Seal on sertifikaadil suurem kaal.“

Ta selgitab, et just sellepärast tasub oma metsamaterjal sertifitseerida, et Eestis on puidutööstus orienteeritud ekspordile. „Sul peab olema kas PEFC või FSC sertifikaat, see ongi uus normaalsus,“ nendib Olesk. „Kui serti ei ole, siis müüa ei saa.“ See kehtib tema hinnangul nii sise- kui välisturul.

Serditud puit pole enam kallis

Koitla nendib, et juba mõnda aega on olukord, kus sertifitseeritud jätkusuutlik puit on sama hinnaga kui kontrollimata puit. „Ikkagi levib ehitajate ja tootjate seas müüt, et me ei saa jätkusuutlikku puitu endale lubada,“ imestab ta. „Praegu ütlevad serditud puitu kasutavad tootjad, et hinnad on ühtlustunud ja serditud materjal on vägagi konkurentsivõimeline.“