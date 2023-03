HINNATABELID | Küttepuude hind on kolme kuuga odavnenud 40 protsenti. Kauaks langust jätkub?

Okaspuupalkide hinnad on aasta esimesel kolmel kuul järk-järgult kasvanud. Männipeenpalk kallines kuuga 3,4%, kuusepalk 3,5% ja kuusepeenpalk 6,2%. Männipalgi hind märtsis ei muutunud.

Kolme kuu taguse ajaga võrreldes on kõikide sortimentide hinnad tõusnud: männipalgil 4,8%, männipeenpalgil 2,9%, kuusepalgil 4,5% ja kuusepeenpalgil 11,4%. Eelmise aasta märtsiga võrreldes on aga hinnad märgatavalt kukkunud, männipalgil koguni 22% ehk 30,90 €/tm. Männipeenpalk on samal ajal odavnenud 16,7% (19,90 €/tm), kuusepalk 11,2% (13,20 €/tm) ja kuusepeenpalk 7,3% (8,10 €/tm).

Lehtpuu jämesortimentide turul jätkavad igakuist kallinemist ja uute hinnarekordite püstitamist kasesortimendid. Tõsi, hinnatõus ei ole suur, pakul 0,5% ja palgil 2%, aga see, mis kõrgustele hind on jõudnud, näib mõneti uskumatu.

Haavapalk on märtsis teinud väikese hinnalanguse (1,0%) ja lepapalk väikese hinnatõusu (2,0%). Kolme kuu taguse ajaga hindu võrreldes on kasepaku ja -palgi hinnad kasvanud (3,0% ja 5,0%) ja haava- ning lepapalgi hinnad langenud (13,5% ja 2,8%).

Haavapalgi oluliselt suurem hinnalangus tähendab ka seda, et lepapalgi hind on selgelt kõrgem ja haavapalk on lehtpuu jämesortimentidest kõige odavam. Eelmise aasta sama ajaga hindu võrreldes on kõik hinnad märgatavalt kõrgemad. Aastaga on kasepakk kallinenud 37,7% (53 €/tm), kasepalk 53,2% (51,10 €/tm), haavapalk 27,0% (16,40 €/tm) ja lepapalk 37,2% (22 €/tm).

Paberipuidu hinnad on mitmendat kuud järjest selges languses. See ei ole ka üllatus, sest tase, kuhu nad möödunud aastal jõudsid, oli ebaloomulikult kõrge. Möödunud kuuga odavnes okaspuupuit 6,3%, kasepuit koguni 21,8% ja haavapuit 7,3%. Kallimaks sordiks on kasepuit ja odavaimaks haavapuit.