Mari Kartau: kliimaraport nõuab vastukäivaid asju

Teises kohas aga on kirjas, et bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemi teenuste vastupanuvõime säilitamine globaalses mastaabis sõltub ligikaudu 30–50% pindala tõhusast kaitsest, sealhulgas praegu looduslähedaste ökosüsteemidena.

On vahva, et oma agenda on raportisse sisse saanud nii puidu- kui looduskaitsetööstuse esindajad. Paraku pole võimalik poolt metsa range kaitse all hoida ning samal ajal seal paremini metsa majandades süsinikku siduda.