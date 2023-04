Saare meestel on Joakim Heleniusest rohkem riskijulgust

Rahandusministri ametist unistav Joakim Helenius on tõestanud, et ta oskab lugeda raha ja leida kokkuhoiukohti – 2019. aastal müüs ta ära ühe kolmest Trigon Dairy farmist, sest Saaremaal on piimatootmine kallim kui mandril. Saare mehed seda riski aga ei kartnud.