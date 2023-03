Soodla tankiteede vastased: muidugi oleme Eesti kaitsmise poolt, aga me ei taha siia uut Nursipalu sõda

Lumest valge Koersilla parkla Põhja-Kõrvemaa looduskaitsealal on paksult musta muret täis. Mure nimeks on Soodla harjutusväljak. Kardetakse, et just sealt, kus praegu algab lummavaid vaateid pakkuv Jussi matkarada, läheb tulevikus sõjaväe rasketehnika tee.