Tasavägine seis valimiste eel: kas Soome „päästetakse“?

Põlissoomlaste erakond on Soomes üks kolmest suuremast. Neid võib paljuski võrrelda meie EKREga ja huvitava paralleelina on ka nende valimisloosung „Päästa Soome!“ (Pelasta Suomi) põhimõtteliselt sama, kui Eestis oli EKRE-l. Põlissoomlased on küll läinud kümnendil teinud läbi valusa pereheitmise – n-ö pehmem tiib koos tuntuima poliitiku Timo Soiniga lahkus erakonnast. Seejärel on ometigi edukas olnud just see käredam osa, kes jäi parteisse.