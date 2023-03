Jälle algab viljakasvatajate jõukatsumine

Baltic Agro Machinery esindajad toovad esile, et hea saagi aluseks on korralikult ettevalmistatud pinnas ning õigesti valitud tehnika. „Meie põllumajandustehnika müüjana pakume oma klientidele mitte ainult kvaliteetset tehnikat, vaid ka nõustamist, mis aitavad neil saavutada maksimaalne tootlikkus oma põllumajandusettevõttes,“ põhjendavad nad.

Selleks, et agrotehnikat ja tehnilisi uuendusi jagada, on võistlusi toetama tulnud ka tehnikafirmad Baltic Agro Machinery ning Wihuri OÜ. Viimane paneb välja eriauhinna parimale digitaalseid lahendusi kasutavale põllumehele.

Toidujulgeoleku terava päevakorda tõusmise tõttu on Eesti vilja kvaliteet muutunud järjest olulisemaks, mistõttu tänavu on võistluse korraldajate ja toetajate hulgas ka AS Tartu Mill, kes paneb välja nisu kvaliteedi eriauhinna.

Rõõm on tema sõnul sellest, et igal aastal liitub võistlusega arvukalt noori haritud põllumehi. Neid oodatakse võistlema ka tänavu.

Oluline on, et võistlus oleks huvitav nii osalejatele kui kõigile taimekasvatushuvilistele.

„Päris alguses selgus võitja vaid saagi suuruse alusel, veidi hiljem lisasime tulukuse näitajad, alates 2016. aastast on hindamisel arvestatud ka saagi kvaliteeti, viimasel kolmel aastal oleme mõõtnud ka CO 2 jalajälge.“

„Igal aastal on olnud muudatusi ja täiendusi, ikka selleks, et jagada järjest uuemaid teadmisi ja lahendusi. Oluline on ka see, et võistlus oleks huvitavam nii osalejatele kui kõigile taimekasvatushuvilistele, “ andis teada üks võistluse eestvedajaid Margus Ameerikas.

Viljakasvatajad, kes oma meisterlikkust arendada ning teistega võrrelda soovivad, on oodatud taas võistlema. Selleks, et osaleda, valige välja kuni kaks oma parimat põldu, mille pindala on vähemalt kümme hektarit ning registreeruge meiliaadressil https://eagro.co/viljelusv õistlus hiljemalt 31. maiks.

„Tehnoloogia on suure kiirusega arenenud ning masinad on muutunud väga keeruliseks, aga samas ka väga nutikateks. Tark omanik soovib selle tehnoloogia abil võtta oma masinatest maksimumi, suurendada tootlikkust ning optimeerida kulusid. Siinkohal on väga oluline roll meil, sest läbi õppimise ja koolituse saavad meie kliendid rohkem teada uute tehnoloogiate ja masinate kohta ning õpivad neid kasutama tõhusamalt. Meie eesmärk on ka tõhusat nõustamist, anda koolitust ja tuge tipptehnika kasutamisel.“

Wihuri OÜ rõhutab, et tänases maailmas on ülimalt oluline toidujulgeolek. „Arvestades üldist olukorda tänases maailmas on ülimalt oluline, toidujulgeolek. Väljakutsuvaks teeb olukorra see, et kiirelt linnastuvas maailmas peame mõtlema ka tulevastele põlvedele, jätkusuutlikkusele ja ka sellele, kuidas kasvavat rahvastikku maailmas toita rohkem samade ressurssidega,“ räägib firma müügijuht Marek Peensalu.

Wihuri OÜ eesmärk on tema sõnul näidata põllumeestele seda, et läbi innovaatiliste tehnoloogiate ja tarkade lahenduste on võimalik oma saaki suurendada ja tegutseda jätkusuutlikult.

„Täna tegutseme keskkonnas, kus üha olulisemaks saab sisendkulude kokkuhoid ning võimalikult väikese ökoloogilise jalajälje tekitamine. John Deere’i täppisviljeluse tehnoloogiad kattuvad tänapäeva põllumajanduse põhimõtetega: tegutseda põllul targasti, panustada õigel ajal, õiget asja õiges koguses ja õigesse kohta. Arvestades eelnevat, annab Wihuri OÜ auhinna parimale digitaalseid lahendusi kasutavale põllumehele, et motiveerida põllumehi tegutsema põllul targasti ja jätkusuutlikult.“