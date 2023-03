MAALEHT UKRAINAS | Põllumees: oleme põldudelt leidnud surnud burjaate, lennukijuppe, droone, rakette – kõike

„Kuigi on sõda, võtsime laenu ja ostsime masinaid juurde,“ seletab Voronkin. See on riskantne – praeguseks on viga saanud kaks kombaini ja üks USA päritolu traktor muutus tankitõrjemiini otsa sõites vanarauaks. Imekombel ei saanud juht plahvatuses viga.