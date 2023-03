Reformierakond maksuküüru kaotamisest ei tagane, aga oma osa nõuavad ka partnerid

„Oleme mitu päeva saanud ülevaateid rahanduslikust seisust, uued prognoosid tulevad järjest välja selle kohta, mis see olukord siis ikkagi on,“ ütleb Reformierakonna juht Kaja Kallas. „Üldine kokkuvõte on see, et kõiki prognoose ilmselt korrigeeritakse allapoole. Ja see olukord on raskem, kui me isegi arvasime, ja sellest lähtuvalt peame ka neid otsused tegema. Ja palju raskeid otsuseid.