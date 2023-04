Pani siis asjad ära ja tahtis uksest välja kihutada, aga mida pole, on võtmed. Otsis ennast oimetuks.

Kui lõpuks oli selge, et buss on ilma temata poolel teel juba niikuinii, soovis endale võileiba teha. Ja seal need võtmed siis olidki – külmkapis keskmisel riiulil vorsti kõrval.