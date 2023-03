FOTOD | Tamula järve vesi tõusis üle kriitilise piiri, Võru linnale on antud üleujutuse hoiatus

Meie fotograaf käis täna hommikupoole paiga peal ja pildistas üles Roosisaare silla juurde paigutatud veetaseme mõõdiku. See mõõdik näitab veetaset veidi teisiti – võrreldes merepinnaga. Selle järgi peetakse kriitiliseks seisu, kui see tõuseb üle 69,7 meetri.

Nagu näha fotolt, on vesi üle selle taseme kerkinud ja mõõdik näitab, et vesi on peaaegu 70,2 meetrit üle merepinna.

„Vesi on linna erinevates piirkondades üle ujutanud inimeste hoovid, sellega võib tekkida oht inimeste varale hoovis ja keldrites. Linnavalitsus jälgib olukorda operatiivselt,“ rääkis Maalehele Võru linnavalitsuse avalike suhete juht Marianne Mett.

Meti kinnitusel on linn inimesi teavitanud, et ohustatud aladel võib vesi kahjustada vara ja selleks oleks mõistlik hoovist ja keldrist niiskust kartvad asjad kuiva kohta paigutada. „Jälgime Tamula järve vee tõusu ja hetkel on veetase tõusnud kahe viimase ööpäevaga vaid 10 cm. Kui vesi jõuab suurema hulga kinnistuteni, siis saame tee truupe sulgeda ja hakkame vett ära pumpama,“ rääkis Mett.

Linnale on antud üleujutuse hoiatus, kinnitas Maalehele keskkonnaagentuuri hüdroloogiaosakonna juhataja Jana Põldnurk.

„Lõuna-Eestis on praegu viimase kümne aasta kõige suurem suurvesi. See oli natuke üllatuslik, sest jaanuaris oli meil esimene suurvesi ära, palju lund sulas. Aga sademed tõid nii palju seda lund juurde, et nüüd on see tulemus käes. Näeme satelliidipiltidelt üle Eesti, et need madalamad lammialad ja jõeäärsed niidud on ikkagi väga paljudes kohtades üle ujutatud,“ kommenteeris ta.

Põldnurk aga rõhutab, et Tamula järve veetaseme tõus on nüüdseks oluliselt aeglustunud. „Võibolla sentimeetri võrra ta veel tõuseb, aga lähiajal pöörab ta ilmselt uuesti langusele,“ ütles ta. Hüdroloogiaosakonna juhataja on ka linnaga suhelnud ja sealt kinnitati, et ollakse üleujutuse võimaluseks hästi valmistunud.