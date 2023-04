SOODLA HARJUTUSVÄLI | Kohalikud kardavad, et Põhja-Kõrvemaa loodus pannakse lukku ja metsad võetakse maha

Kaardil on tumerohelisega märgitud kuni 200 meetri laiused liikumiskoridorid Soodla harjutusvälja ja kaitseväe keskpolügooni vahel. 200meetrine laius tähendab, et selle sees otsitakse teele sobivaimat asukohta, et mõju loodusele oleks väiksem. Tee ise peaks olema seitsme meetri laiune. Nähtavuse ja ohutuse tagamiseks puhastatakse selle ääred nelja meetri ulatuses mõlemal pool teed, selgitas kaitseministeerium.

FOTO: Delfi Meedia