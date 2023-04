VIDEO | Slovjanski keraamikatehase juht: muidugi on halb tule all töötada. Aga kui muud võimalust ei ole?

Keskmise suurusega keraamikatehas „Punane savi“ elas enne sõda päris hästi. Nõud on kenad ja kvaliteetsed, soov nende järele ulatus kaugete Venemaa kantideni välja. Just sellistes valmivad mõnusad pajaroad, mida sealkandis väga armastatakse.

Endises võimsuses tootmist taastada siiski võimalik ei olnud. Käive on vähenenud 70%. Varasema 70ne töötaja asemel on ametis vaid 20. Seda on näha, et suurtes ruumides on olnud varem rohkem elu ning praegused töötajad hajuvad üksikute varjudena riiulite ja masinate vahele.