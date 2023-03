FOTOD RINDE LÄHISTELT | Saapad tuulduma, riided pessu ning siis ruttu tagasi

Enamik mehi liigub ringi pika sooja pesu väel, sest kaks päeva kaevikus olemist on riided muutnud juba tugevalt määrdunuks. Nüüd on mõned päevad aega, et need puhtaks pesta ja ära kuivatada, siis roteerutakse eesliinile tagasi. Kellel on see rütm juba sees, need positsioonil olles eriti süüa ei tahagi, pigem juuakse lihtsalt vett. Kel kõht väga tühi, sööb külma konservi või pistab midagi muud kiiret suhu.