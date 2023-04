ESMAKORDNE | Soomaa ujutusalal kohtasid kanuutajad vaala!

Jõelooma pikkuseks oli 5-6 meetrit ja värvus tumehall, mustade laikudega. Pärast Sindi paisu lammutamist on Pärnu jõe ja tema lisajõgede kalarikkus hüppeliselt kasvanud ning mitu kadunud liiki on jõgikonda tagasi tulnud. Ei tundu aga tõenäoline, et mõni mereimetaja kevadise rände ajal satub ülesvoolu nii kaugele sisemaale.