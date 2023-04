Möödunud aastal sündis taas kord metsaistutamise rekord

„Erametsade uuendamise maht on aasta-aastalt järjest kasvanud ning on väga rõõmustav, et meie metsaomanikud panustavad üha rohkem meie tulevikumetsade kujundamisse,“ ütles keskkonnaminister Madis Kallas. „Metsaistutus on üks nendest pika vaatega metsatöödest, mille viljadest saavad rõõmu tunda järgmised põlvkonnad. Mul on hea meel näha, et metsaomanikud teevad palju tööd selle nimel, et ka tulevastele põlvedele jääks võimalikult hea elukeskkond.“

„Nägime juba mulluse kevadistutuse pealt, et 2022. aasta erametsade istutusmahud võivad aasta lõpuks esmakordselt kerkida üle 17 miljoni puu. See aga, et kokkuvõtteks istutati eelmise aastaga pea miljon puud rohkem, kui aasta varem, oli meile väga positiivseks üllatuseks,“ selgitas KIKi metsaosakonna arendusnõunik Allar Luik. „Kindlasti on selles ühelt poolt oma osa üldisel metsaomanike teadlikkuse kasvul. Samas näitab selline hoogne istutusmahtude suurenemine ka seda, et metsanduse tugisüsteem tervikuna toimib hästi,“ lisas Luik.

Puuliikide kaupa istutati erametsadesse põhiliselt kuuske (10 mln), mändi (4 mln) ja kaske (3 mln). Sangleppa istutati hinnangute järgi natuke alla 200 000 ja eurojaapani lehist ca 74 000 taime. Teisi vähem levinud puuliike istutati mõne tuhande piires.

Erametsaomanikel on võimalik metsa uuendamiseks saada ka KIKist toetust . „Toetus ei kata sugugi mitte kõiki kulusid, vaid on mõeldud selleks, et osaliselt kompenseerida metsaomaniku tehtud kulutusi. Toetuse olemasolu on siiski selge märk sellest, et riik peab metsade head käekäiku oluliseks ja pakub selleks ka omapoolset tuge“ selgitas KIKi metsaosakonna juhataja Gunnar Reinapu.