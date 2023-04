Eesti Maaülikoolis varsti enam jäätmeid ei teki

Eesti Maaülikooli rektor Ülle Jaakma näeb Zero Waste algatusega liitumises positiivseid arenguvõimalusi. „Nende põhimõtete järgimine annab Eesti Maaülikoolile hea raamistiku rohelise ülikooli mitmete tegevuste suunamisel. Maaülikoolis on ka kohapeal väga head teadmised ringmajandusest ja jäätmetekke vähendamisest, seega tekib meil kindlasti siin uus sünergia ja ehk ka uued lahendused, mida saame võrgustiku partneritega jagada,“ tõdes Ülle Jaakma.

Eesti Maaülikooli rohelise ülikooli strateegia juht Sille Rebane ütles, et juba sel kevadel on plaanis koostada ülikooli jäätmehoolduseeskiri, et jäätmemajandust kogu linnakus paremini korraldada. „Zero Waste ülikooliks ei saada üleöö, see on teekond, mis ei piirdu ainult põhimõtete uuendamisega. Kaasame ja koolitame ka oma töötajaid ja üliõpilasi, et ülikooli jäätmeteke päriselt väheneks ja võimalikult palju ressursse jõuaks uuesti ringlusesse,“ tõdes Sille Rebane. Zero Waste süsteemiga on võimalik lähemalt tutvuda EMÜ rohelise ülikooli nädala raames 25. aprillil toimuvas töötoas, kuhu saab registreeruda siin .

Rahvusvahelise Zero Waste päeva eesmärk on edendada säästvaid tarbimis- ja tootmismudeleid, toetada ühiskondlikku nihet ringmajanduse suunas ja tõsta teadlikkust sellest, kuidas jäätmevabad algatused aitavad kaasa säästva arengu edendamisele.

Kristiina Kerge Teeme Ära sihtasutusest selgitab, et praktikas tähendab see süsteemide loomist, kus tekib võimalikult vähe segaolmejäätmeid, mis lähevad ringlusest välja ehk jäätmepõletustehasesse ning on ohuks keskkonnale või inimeste tervisele.

Zero Waste põhimõtet järgitakse üle maailma juba mitmetes linnades ja paljudes organisatsioonides. Eestis koolitab ja juhendab omavalitsusi ning organisatsioone Zero Waste põhimõtete rakendamisel Teeme Ära sihtasutus koostöös Zero Waste Europe võrgustikuga. Zero Waste võrgustiku eesmärk on muuta meie arusaama ressursside kasutamisest tootmises ja tarbimisest, et me saaksime elada hästi koormamata liigselt loodust.