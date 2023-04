REPORTAAŽ | Izjumi piirkonnas ei lubata inimesi miiniohu pärast kalmistutele. „Igal nädalal saab keegi viga“

Tänavu on laialdase miiniohu tõttu Izjumi ja Balaklija linnade ümbruses ohtlik veel isegi linnasüdametes, ka suurem osa põlde jääb harimata.

Izjumi rajooni sõjalise administratsiooni juht Stepan Maselski rääkis Maalehele, et nende kandis vajab kapitaalremonti 22 silda ning katki on teed. Kõige aegavõtvam on erinevate lõhkekehadega tegelemine. Balaklija linnas korjati alles nädala eest kesklinnast populaarse supermarketi ümbrusest ära 40 lõhkekeha ning paluti olla inimestel väga ettevaatlikud.