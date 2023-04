Eesti teadlased kipuvad Kuu peale

Silvar Muru liitus EstCube’i meeskonnaga 2017. Viimastel aastatel on tema roll kosmosevaldkonnas olnud satelliidi lennumudeli tootmine ja selle koordineerimine. Praegu on ta juhtiv mehaanikainsener, kelle käe all on valminud ka kulguri mudelid. Karin Kruuse arendab simulaatorit.