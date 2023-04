„Päris mitu aastat vaatasime ringi ja olime juba käega löömas. Kui uurida müügis olevaid maamaju, siis nad on juba kõik eelmise omaniku maitse järgi kujundatud. Raske on leida sellist, mis meeldiks. Meil olid oma soovid – midagi väga suurt ka ei tahtnud, aga et vaade oleks hea. Ja tahtsime saada kiiresti. Kuid siis leidsime hoopis Hiiumaale krundi ja see meile väga sobis,“ räägib Marleen. „Abikaasa joonistas esialgse versiooni majast valmis, näitasime arhitektile ja siis lasime palkmaja peale teha.“