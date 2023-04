ARVUSTUS | „Kadumise lühikursus“. Filmid, mis õpetavad märkama suuremat tähendust

Viiest kõige kunstilisem

Režissöör Madli Lääne „Kallid reisijad“ (tootja Stellar Film) – viiest lühifilmist ehk kõige kunstilisem – pani küsima, et mida teevad meie käed, kui sõidame trammis. Ega me sellest ju mõtle. Aga filmi tegijad on mõelnud, ja näitavad. Vanad käed ja noored käed. Veel enne, kui kaamera jõuab käte omanike nägudeni, tekib dramaturgia. Mõte juhatatakse liikuma. Kui käte rahu ja rahutus käes, näidatakse trammis sõitjate poose. Need omakorda panevad mõtlema, mis inimestega on tegu ja kuhu nad sõidavad.