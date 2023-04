Silmitsesin neid fotosid ja kahetsesin, et mul midagi säärast pole. Miks mitte, küsitakse ehk seepeale. Pole see talvine lumekupp (Eranthis hyemalis) ju teps mitte haruldus. Jah, aga ta võib olla üllatavalt nõudlik kasvukoha suhtes. Nüüd kehitab kindlasti nii mitugi aednikku arusaamatuses õlgu, et kuidas nii, lumekupp möllab igal pool ja annab mühinal isekülvigi. Ent mul paraku mitte. Ei aita siin Kesk-Hiiumaal ussi- ega püssirohi või nõiasõnadki.